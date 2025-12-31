Kaçak sağlık merkezine operasyon: 2 gözaltı
Eyyübiye ilçesinde kaçak sağlık hizmeti veren bir merkeze düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 600 bin lira değerinde tıbbi malzeme ele geçirilirken, işletme mühürlendi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaçak sağlık merkezine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sağlık hizmeti veren bir adres tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğünde görevli personelin de hazır bulunduğu operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda değeri yaklaşık 600 bin lira olan tıbbi malzeme ele geçirildi. İşletme mühürlenirken 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa