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Şanlıurfa'da vatandaşları iş bulma vaadiyle dolandıran 5 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da vatandaşları iş bulma vaadiyle dolandıran 5 kişi tutuklandı
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Şanlıurfa'da vatandaşları telefonla arayarak iş bulma vaadiyle 85 kişiyi 1 milyon 712 bin lira dolandıran 5 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Şanlıurfa'da vatandaşları telefonla arayarak iş bulma vaadiyle dolandıran 5 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İl merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ile farklı kişilere ait kişisel bilgilerin yer aldığı iş başvuru formları ele geçirildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin 85 kişiyi toplam 1 milyon 712 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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