Haliliye ve Viranşehir'de kaçak alkol ve sigara ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Haliliye ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen bir haftalık faaliyetlerde, gümrük kaçağı 6 bin 850 paket sigara, 30 kilogram tütün, 32 şişe alkol, 9 kilogram çay, 2 adet kaynak makinesi ve 11 adet elektronik sigara ele geçirildi. - ŞANLIURFA
