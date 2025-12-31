Haliliye ve Viranşehir'de kaçak alkol ve sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesi ile Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda gümrük kaçağı alkol, sigara ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Haliliye ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen bir haftalık faaliyetlerde, gümrük kaçağı 6 bin 850 paket sigara, 30 kilogram tütün, 32 şişe alkol, 9 kilogram çay, 2 adet kaynak makinesi ve 11 adet elektronik sigara ele geçirildi. - ŞANLIURFA