Şanlıurfa'da Büyük Yangın: 170 Dönüm Buğday Tarlası Küle Döndü

Şanlıurfa'da Büyük Yangın: 170 Dönüm Buğday Tarlası Küle Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 170 dönümlük buğday tarlası alevlere teslim oldu. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü, itfaiye ekipleri müdahale etti. Can kaybı olmadan söndürülen yangının nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan yangında buğday tarlaları küle döndü. Korkutan yangın ve panik anları cep telefonuna yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir'e bağlı Yukarı Bağ Mahallesinde 170 dönümlük buğday tarlaları alevlere teslim oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında, Faysal Özkan'a ait 70 dönüm ve komşusu Ali Ayıt'a ait 100 dönüm olmak üzere toplam 170 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü. Köylülerin müdahalesine rağmen yayılan yangın ihbarla gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, korku ve panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

Kubilay Aka saçlarını inanılmaz bir renge boyattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı

Kurban eti çekerken felaketi yaşadı! Genç kız yaşam savaşı veriyor
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.