Şanlıurfa'da Altın Dolusu Poşetle Kaçan Şüpheli Kovalamaca Sonunda Yakalandı

Şanlıurfa'da 'dur' ihtarına uymayarak elindeki poşet dolusu altınla kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde elinde siyah poşet ile yürüyen bir şahıs, devriye atan polis ekiplerinin şüphesi ile durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı. Poşet dolusu altınları yere atarak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Polis ekipleri, içerisinde bilezik, ata, tam, yarım, çeyrek altın, küpe, yüzük gibi ziynet eşyasının yer aldığı çok sayıda altını yoldan toplayarak tekrar poşete koydu. Polis ekipleri, altınları muhafaza altına aldı. Şüpheli karakola götürüldü.

Ekipler, şüphelinin altınları nereden aldığını araştırıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA