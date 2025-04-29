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Şanlıurfa'da 5 Telefon Dolandırıcısı Tutuklandı

Şanlıurfa'da 5 Telefon Dolandırıcısı Tutuklandı
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Şanlıurfa'da bir kişiyi 6 milyon TL dolandıran 5 dolandırıcı, jandarma operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir kişiyi 6 milyon TL dolandıran 5 telefon dolandırıcısı, jandarma operasyonuyla yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Akçakale ilçesinde, telefonla bir kişiyi 6 milyon TL dolandıran 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 7 adet akıllı cep telefonu, 1 adet tuşlu cep telefonu, 8 adet sim kart, 22 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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