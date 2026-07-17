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Şanlıurfa'da 3 buçuk milyon liralık kaçak sigara operasyonu

Şanlıurfa'da 3 buçuk milyon liralık kaçak sigara operasyonu
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Şanlıurfa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 3,5 milyon lira olan gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, zanlılardan biri tutuklandı.

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 3 buçuk milyon lira olan gümrük kaçağı sigara ile elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara taşıdığı belirlenen bir kamyona yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise piyasa değeri 3 buçuk milyon lira olan 28 bin paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara ile 550 adet elektronik sigara ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer zanlı ise serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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