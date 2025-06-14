Şanlıurfa'da 170 Dönümlük Buğday Tarlasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çıkan yangında 170 dönümlük buğday tarlası yanarak zarar gördü. İtfaiye ekipleri olay yerine giderek yangını kontrol altına aldı. Yangının elektrik tellerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Şanlıurfa'da buğday tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, 170 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında onlarca dönüm ekili arazi yanarak kül oldu.

Elektrik tellerinden kaynaklandığı belirtilen yangında 170 dönümlük tarla zarar gördü.

Yangın, Harran ilçesine bağlı kırsal Karataş ve Koyunluca mahalleleri arasında bulunan buğday tarlasında çıktı. 170 dönümlük buğday tarlasında henüz hasat edilmemiş onlarca dönüm buğday küle döndü, yaklaşık bin adet sulama borusu da yanarak kullanılamaz hale geldi. Çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HOŞ - 3.Sayfa
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