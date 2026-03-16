Şanlıurfa'da bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şanlıurfa'da bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda ayrıca kaçak akaryakıt pompası ve jeneratör de bulundu. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerince bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Kaçakçılık Suçları ile Mücadele" çalışmaları kapsamında Viranşehir ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. 13 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyona Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Yapılan çalışmalar sonucu kaçak akaryakıt bulundurulduğu tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, adreste yaptıkları aramada bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Aramalarda ayrıca 1 adet sayaçlı akaryakıt pompası, 1 adet yakıt dolum tabancası ve 1 adet jeneratör de bulundu.

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında denetim ve operasyonların aralıksız şekilde sürdürüleceği vurgulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı

Savaş şiddetleniyor: 3 şehre eş zamanlı saldırı başlatıldı
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı

Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
İsrailli kadın askerlerden olay paylaşım

Orduları kara harekatı başlatırken bunların haline bakın
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor

Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Her akşam yatarken...
Okan Buruk'un eski eşinden bir garip paylaşım: Dinozora geri dönmeye gerek yok

Yaptığı paylaşıma kimse anlam veremiyor
Üniversite öğrencisinin darbettiği kişiden 9 gün sonra kahreden haber

Üniversite öğrencisinin darbettiği kişiden 9 gün sonra kahreden haber
İsrailli kadın askerlerden olay paylaşım

Orduları kara harekatı başlatırken bunların haline bakın
Adriana Lima'nın ideal erkek için boy kriteri tartışma yarattı

Erkek için boy kriteri tartışma yarattı
Cenazesinde ilk kez anlatıldı! İlber Ortaylı'dan Yunan akademisyene tarihi ayar

Cenazesinde ilk kez anlatıldı! Yunan akademisyene tarihi ayar