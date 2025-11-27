Haberler

Şanlıurfa'da 1 Milyon TL Değerinde Biçerdöver Parçaları Çalındı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Uğurlu Sanayi Sitesi'nde park halindeki biçerdöverin 1 milyon TL değerindeki parçaları hırsızlar tarafından çalındı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Uğurlu Sanayi Sitesi'nde bir biçerdöverin 1 milyon TL değerindeki parçaları sökülerek çalındı.

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki pamuk biçerdöveri gece saatlerinde hırsızların hedefi oldu. Sanayi sitesine gelen hırsızlar biçerdöverden 1 milyon TL değerindeki parçalarını söktükten sonra alarak kayıplara karıştı. Sabah işyerini açmak için gelen esnaf, biçerdöverin kapakların açık olduğunu ve parçalarının çalındığını fark etti. Esnaf durumu biçerdöverin sahibine ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Hırsızlık olayının yaşandığı Uğurlu Sanayi Sitesi'ndeki bölgede çok sayıda kameranın bulunduğu fakat hiçbirinin aktif olmadığı öne sürüldü. Meydana gelen hırsızlık olayına karışan kişi veya kişiler henüz yakalanamazken, biçerdöverin sahipleri Ş.D. ile M.D hırsızların biran önce yakalanması için yetkililere yardım çağrısında bulundular.

Jandarma ekipleri, biçerdöverin 1 milyon TL olan parçalarını çalıp kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüldüğü belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
