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San Antonio'da askeri gösteride halatla inen asker metrelerce yüksekten düşüp öldü

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ABD'nin San Antonio kentinde Amerikan futbolu maçı öncesi düzenlenen askeri gösteride halatla sahaya inen asker, metrelerce yüksekten yere çakıldı. Stadyumda 23 binden fazla seyirci varken yaşanan kazada hastaneye kaldırılan asker tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ABD'de Amerikan futbolu maçı öncesi düzenlenen askeri gösteride halatla sahaya inen bir asker, metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti.

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan San Antonio kentindeki Alamodome Stadyumu'nda Texas-San Antonio Üniversitesi (UTSA) ile Deniz Harp Okulu arasında silahlı kuvvetler mensupları ve gazileri onurlandırmak amacıyla her yıl düzenlenen Amerikan futbolu karşılaşması öncesi düzenlenen gösteri faciayla sonuçlandı. Halatla stadyumun çatısından sahaya inen bir asker, bir anda metrelerce yüksekten yere çakıldı. Sahada birkaç dakika boyunca tıbbi müdahalede bulunulan asker, daha sonra sedyeyle dışarı çıkarıldı. Kaza sırasında stadyumda 23 binden fazla seyirci bulunduğu öğrenildi.

Nellis Hava Üssü Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, 6. Muharebe Eğitim Filosu 2. Müfrezesi'ne bağlı askerin kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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