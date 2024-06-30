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Samsunspor'un 59. kuruluş yıl dönümünde taraftarlar meşaleli kutlama yaptı, yangın çıktı

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Samsunspor'un 59. kuruluş yıl dönümünde taraftarlar Atakum ilçesindeki Kurupelit Yat Limanı'nda toplandı. Kutlamada otluk bir alanda yangın çıktı ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Samsunspor'un 59. kuruluş yıl dönümünde taraftarlar meşaleli kutlama yaptı. Kutlamada otluk bir alanda yangın çıktı

Samsunspor'un 59. kuruluş yıl dönümünde taraftarlar Atakum ilçesindeki Kurupelit Yat Limanı'nda toplandı. Burada kırmızı beyazlı taraftar, meşale yakarak besteler eşliğinde kutlama yaptı. Samsunspor taraftarının meşaleli kutlamasında Kurupelit mendirekte otluk bir alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsunspor Kurupelit İtfaiye Samsun Atakum 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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