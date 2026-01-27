Haberler

Samsun'da havadan ve denizden kaçak avcılık denetimi

Samsun'da havadan ve denizden kaçak avcılık denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, yasaklı su ürünleri avcılığı yapan teknelere ve şahıslara toplam 317 bin 536 TL ceza kesildi. Denetimlerde teknelerin yanı sıra dronlar ve botlar da kullanıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde polis tarafından deniz ve hava unsurlarının birlikte kullanıldığı denetimlerde, yasaklı su ürünleri avcılığı yapan tekne ve şahıslara yüksek miktarda idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince Terme ilçesi Yalı Mahallesi deniz kıyısında gerçekleştirilen denetimlere, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Kaçak ve yasaklı su ürünleri avcılığına yönelik yapılan çalışmalarda, sahil hattı ve avlanma faaliyetleri eş zamanlı olarak havadan dronlar, denizden botlar ve karadan ekipler tarafından kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, yasaklı kum şırlanı avcılığı yaptığı tespit edilen tekneler ve şahıslar hakkında işlem yapıldı. Denetimler kapsamında 4 tekne sahibi ve 5 gemici olmak üzere toplam 9 kişiye, Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde toplam 317 bin 536 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak

Türkeş'in kızının örgü akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Vefatından 2 gün önce bu mesajı yazmış! "Mezarlık" detayı dikkat çekti
Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi

Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi