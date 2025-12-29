Haberler

Samsun'da polis yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki denetimi yaptı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içki satışını önlemek amacıyla il genelinde denetimler gerçekleştirdi. İçkili mekanlar ve büfeler incelenirken, sahte içki kaynaklı ölüm vakası olmadığı bildirildi.

Samsun'da polis ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içki satışının önlenmesine yönelik il genelinde denetim gerçekleştirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, içkili eğlence mekanları ile büfeler mercek altına alındı. Denetimlerde, özel cihazlar kullanılarak ürünlerin sahte ya da kaçak olup olmadığı kontrol edilirken, iş yerlerine ait evraklar da incelendi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Samsun'da 2013 yılından bu yana sahte içki kaynaklı herhangi bir ölüm vakasının yaşanmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi. - SAMSUN

