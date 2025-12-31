Atakum'da yılbaşı tedbirleri kapsamında kumar denetimi

Samsun'un Atakum ilçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde kumar oynadığı belirlenen şahıslara para cezası uygulanırken, iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik uygulama yapıldı. Bu kapsamda Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde gerçekleştirilen denetimde 4 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynayan şahıslara toplam 36 bin 988 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sorumlusu İ.H. hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN