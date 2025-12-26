Haberler

Tütün kaçakçılığından 4 kişiye adli kontrol

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen tütün mamulü kaçakçılığı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda büyük miktarda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde tütün mamulü kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, İlkadım ilçesinde 7 şahsa ait 7 ikamet, 4 iş yeri ve 2 depo olmak üzere toplam 13 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 727 bin 200 adet makaron, 159 bin 600 adet doldurulmuş makaron sigara, 598 kilogram kaçak tütün ile 1 adet manuel sigara sarma makinesi ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğünde sorgulanan R.U. (32), A.U. (38), M.U. (36) ve E.Ç. (21) bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme ifade veren dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
