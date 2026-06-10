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Tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltında

Tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltında
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Samsun'da tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, ruhsatsız silahlar ve alacak kayıtlarına el konuldu.

Samsun'da tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda dokümana el konuldu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "tefecilik" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Atakum ve İlkadım ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan arama ve yakalama çalışmalarında 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız tüfek, 54 adet tabanca fişeği, 18 adet av fişeği, borçlulara ait alacak kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen ajanda ve not kağıtları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek incelemeye alındı. 3 kişinin gözaltına alındığı olayda soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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