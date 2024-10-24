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Samsun'da Simit Fırınından 20 Bin Lira Değerinde Susam Çalan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Simit Fırınından 20 Bin Lira Değerinde Susam Çalan Şahıs Tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir simit fırınından 20 bin lira değerinde susam ve sadaka kutusu çalan M.A. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay sonrası susamlar sahibine teslim edildi.

Samsun'da geceleyin girdiği simit fırınından 20 bin lira değerinde susam ile sadaka kutusunu çalan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda bulunan bir simit fırınında gece 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.(43), geceleyin girdiği simit fırınından 20 bin lira değerinde 4 çuval susam ve yaklaşık 500 lira bulunan sadaka kutusunu çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.A.'yı(43) yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı susamlar polis tarafından sahibine teslim edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

M.A.'nın geçen yıl da 19 Mayıs Mahallesi'nde bir başka fırından 5 çuval susam çalıp başka bir simit fırınına sattığı ve bu suçtan tutuklanıp cezaevine girdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Ekonomi İlkadım samsun Güncel Simit Suç

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