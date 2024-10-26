Samsun'da Şans Oyunları İşletmesinden 31 Bin TL'lik Hırsızlık: 1 Tutuklama

Şans oyunları işletmesinden 31 bin TL'lik kazı kazan hırsızlığı: 1 tutuklama

SAMSUN - Samsun'da bir şans oyunları işletmesinden 31 bin TL'lik kazı kazan kartı hırsızlığı gerçekleşti. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir şans oyunları işletmesinden farklı tarihlerde toplam 31 bin TL değerinde kazı kazan kartı çalındığı bilgisinin alınması üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayının şüphelisinin H.Ç. olduğu belirlendi. Şüpheli, emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.