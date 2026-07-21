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Planlı üretim desteği için sahada yoğun mesai

Planlı üretim desteği için sahada yoğun mesai
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde planlı üretim desteği kapsamında referans parsel ve ürün tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Çiftçilere anız yangınlarının çevresel ve ekonomik zararları hakkında bilgi verildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Planlı Üretim Desteği kapsamında yürütülen saha çalışmaları çerçevesinde Çınarlık ve Karabahçe Mahallelerinde referans parsel ile ürün tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Tarımsal üretimin daha planlı bir şekilde sürdürülmesi, üretim verimliliğinin artırılması ve destekleme uygulamalarının sağlıklı yürütülmesi amacıyla sürdürülen çalışmalarda ekipler, üreticilerle de bir araya geldi.

Arazi incelemeleri sırasında çiftçilere anız yangınlarının yol açabileceği çevresel ve ekonomik zararlar hakkında bilgi verilerek, hasat sonrası alınması gereken önlemler hatırlatıldı.

Yetkililer, planlı üretim hedefleri doğrultusunda saha çalışmalarının devam edeceğini belirterek, üreticilerin her aşamada bilgilendirilmeye ve desteklenmeye devam edileceğini ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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