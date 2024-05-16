Samsun'da Özel Eğitim Alan Çocuklara Etkinlik Düzenlendi

Samsun'da polis ekipleri, özel eğitim alan çocuklara yönelik eğlendirici ve bilgilendirici etkinlik düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Yunus polisleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda ekipler, polis maskotu KANKA eşliğinde Kavak Özel Özgüven Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencileri ziyaret etti. 'Engelsiz Emniyettesiniz' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hayata engelsiz katılımlarının sağlanması, engelleri birlikte aşarak hayatlarının kolaylaştırılması için her zaman yanlarında oldukları hissettirildi.

Ekiplerin bu tür etkinliklerinin devam edeceği belirtildi. - SAMSUN