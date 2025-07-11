Samsun'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı

Samsun'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı
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Kavak ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile minibüs çarpıştı. Maddi hasar oluşan kazada yaralanan olmadı. Trafik akışı kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşağa giren olan 55 RP 002 plakalı otomobil, yan yoldan gelen 55 GA 506 plakalı minibüsle çarpıştı. Olayın ardından bölgeye trafik polisleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Trafik akışı kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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