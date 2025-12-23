Kantara girmeyen tırlara 849 bin 679 TL ceza

Samsun'da yapılan kantar denetimlerinde, plakaları kapalı şekilde denetim istasyonuna girmeden seyreden 16 tıra toplam 849 bin 679 TL idari para cezası uygulandı.

Ankara- Samsun kara yolu ile Samsun-Ordu kara yolu istikametinde bulunan Tekeli kantarında görevli Karayolları personelinin, plakaları kapalı halde yük taşıyan tırların kantara girmeden yollarına devam ettiklerini bildirmesi üzerine, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bildirim üzerine kantar denetimlerine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda Çakallı mevkii ile Ordu Yolu Dikbıyık mevkiinde, farklı gün ve saatlerde seyir halinde bulunan ya da sabit uygulamalarda durdurulan toplam 16 tır kontrol altına alındı. Denetimlerde bazı araçların plakalarının okunmasını zorlaştıracak şekilde plaka üzerine çeşitli maddeler sürüldüğü tespit edildi. Kontrollerde tırların odun, talaş, tuğla, gübre ve benzeri yükler taşıdığı belirlendi. Araç sürücülerine denetim istasyonuna girmemek, istiap haddinin üzerinde yük taşımak, gabari dışı yük yüklemek, plakayı kapalı kullanmak, süre ihlali yapmak ve takograf kullanmamak gibi ihlallerden dolayı cezai işlem uygulandı.

Kantar görevlileri ve trafik ekiplerince yapılan işlemler sonucunda, çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 16 tıra toplam 849 bin 679 TL idari para cezası kesildi. - SAMSUN