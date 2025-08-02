Samsun'da Kaçak Su Ürünleri Avcılığına Denetim

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak su ürünleri avcılığına yönelik denetimlerde ele geçirilen yasak ağlar, su ürünleri kontrol ekiplerinin gözetiminde imha edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın su kaynaklarının korunmasına yönelik başlattığı mücadele kapsamında, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kontrollerini sürdürüyor. Denetimlerde yakalanan kaçak ve yasak av malzemeleri, çevreye zarar vermemesi için kontrollü şekilde yok edildi.

Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve su ürünleri kaynaklarının korunması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. - SAMSUN