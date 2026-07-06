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Samsun'da 20 bin kaçak sigaraya ele geçirildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 bin adet doldurulmuş makaron sigara ve bir elektrikli sarma makinesi ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20 bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak tütün mamullerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 20 bin adet doldurulmuş makaron sigara ile 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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