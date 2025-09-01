Samsun'da İnfaz Koruma Memuru Boğularak Hayatını Kaybetti

Samsun'da serinlemek için denize giren 27 yaşındaki infaz koruma memuru, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Kavak ilçesindeki Kavak Cezaevi'nde infaz koruma memuru olarak görev yapan Recep Yağcı (27), serinlemek için girdiği Karadeniz'de dalgalar arasında kayboldu. Kayıp Recep Yağcı'yı bulmak için ekipler seferber oldu. Dalgıç polisler, Sahil Güvenlik ekipleri ve cankurtaranların denizde yaptığı arama çalışması sonucu Yağcı, sahile vurmuş halde baygın olarak bulundu. Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yağcı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN