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Samsun'da Fındık Hırsızlığı: 3 Kişi Tutuklandı

Samsun'da Fındık Hırsızlığı: 3 Kişi Tutuklandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir depodan 2 ton fındığın çalınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi tutuklandı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu zanlılar gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir depodan yaklaşık 2 ton fındığın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Aşağı Dikencik Mahallesi'nde D.K'ya ait depodan, geçen hafta salı ve perşembe akşamları olmak üzere iki ayrı tarihte yaklaşık 2 ton fındık çalındı. Olayın ardından Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucu, fındık hırsızlığı olayı ile ilgili Ç.Ç., T.G. (50) ve T.F.B. (31) gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Çarşamba Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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