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Samsun'da 3 işçinin hayatını kaybettiği fabrika havadan görüntülendi

Samsun'da 3 işçinin hayatını kaybettiği fabrika havadan görüntülendi
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Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda dün akşam 3 işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Fabrika ve çevresi sabah saatlerinde dronla görüntülendi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği fabrika ve çevresi sabah saatlerinde dronla görüntülendi.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan olayda, çelikhane tesisinde dün akşam saat 21.40'ta 3 işçi elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede işçiler Naci Gezer (46), Mustafa İnanç (50) ve Yunus Çekiç'in (47) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İşçilerin cansız bedeni yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Yaşanan olayın ardından fabrikanın çevresi sabah saatlerinde havadan görüntülendi. Görüntülerde fabrika çevresinde sakinliğin hakim olduğu görüldü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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