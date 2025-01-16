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Samsun'da Define Ararken Suçüstü Yakalanan 9 Kişi

Samsun'da Define Ararken Suçüstü Yakalanan 9 Kişi
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 9 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde define bulmak için kaçak kazı yapan 9 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, define aramak için kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler ormanlık alanda izinsiz kazı yapan M.A. (55), M.K. (54), E.S. (47), L.T. (41), H.T. (51), B.K. (47), B.S. (46), M.E. (45) ve S.E.'yi (38) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları 1 adet kazıcı-delici alet, 2 adet ucu, 1 adet kazma, 2 kürek, 1 manivela, 300 metre uzunluğunda kablo ve 10 metre uzunluğunda seyyar lamba ele geçirildi. Kaçak kazı yapanların yerin altındaki kazdıkları alan dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kentte geçen yıl yapılan kaçak kazılarda 3 kişi hayatını kaybetmişti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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