Samsun'da 2024 yılında 2 bin 666 araca 6 milyon 428 bin 751 TL ceza yazıldı

Samsun'da 2024 yıl içinde 2 bin 666 araca 6 milyon 428 bin 751 lira ceza yazıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 2024 yılı içerisinde çakar lamba kullanan, plakalarını kapatan, drift-makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, abart egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik özel denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 2 bin 666 araç sürücüsüne 6 milyon 428 bin 751 TL idari para cezası uygulandı. 344 araç trafikten men edilirken, 26 araç sürücüsünün de sürücü belgeleri geri alındı.

Trafik güvenliği konusundaki denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - SAMSUN