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Samsun'da 2 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

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Samsun'da, kaçak su ürünleri ticareti ile ilgili yapılan operasyonda, İstanbul'dan getirilen 2 ton kara midye ele geçirildi. Midyeler ekosisteme zarar vermemesi için denize bırakıldı ve 2 şahsa 75 bin 540 TL ceza uygulandı.

Samsun'da 2 ton kaçak midye ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da kaçak su ürünleri ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 ton kaçak midye ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, Havza ilçesi Karageçmiş mevkiinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, İstanbul'dan Samsun'a kaçak yollarla taşınan 2 ton kara midye ele geçirildi. Doğal yaşam alanından kaçak şekilde toplanarak ekosisteme zarar verilen olayda midyeler, ekipler tarafından yeniden denize bırakıldı.

Olayla ilgili 2 şahsa, Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplam 75 bin 540 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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