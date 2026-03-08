Haberler

Ev vaadiyle 10 milyonluk vurgun: 4 tutuklama

Ev vaadiyle 10 milyonluk vurgun: 4 tutuklama

Samsun'da ev almak isteyen bir kişiyi 'sazan sarmalı' yöntemiyle 10 milyon lira dolandıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı. 4'ü tutuklandı, dolandırıcılıkla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da ev almak isteyen bir kişiyi "sazan sarmalı" yöntemiyle 10 milyon lira dolandıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, 4'ü tutuklandı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran N.U., ev satın almak isterken kendilerini farklı kişiler olarak tanıtan şahıslar tarafından "sazan sarmalı" yöntemiyle 10 milyon TL dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. İhbar üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda müştekinin gönderdiği paranın şüpheli M.Ç. adına açılmış bir banka hesabına aktarıldığı tespit edildi. Hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu 2 milyon TL'nin halen hesapta bulunduğu belirlenerek söz konusu tutara bloke konuldu. Dolandırılan paranın izini süren ekipler, kalan 8 milyon TL'nin farklı hesaplara aktarıldığını belirledi. Yapılan takipte 2 milyon TL'nin şüpheli K.K.'nin hesabına gönderildiği ve bu tutarın da hesapta bulunduğu tespit edilerek bloke konulduğu, 6 milyon TL'nin ise farklı hesaplar üzerinden hareket ettirildiği belirlendi.

Paranın hareketleri detaylı olarak incelendiğinde 1 milyon TL'nin banka şubesinden nakit olarak çekildiği, 4 milyon TL'nin C.A. isimli şahsın hesabına aktarıldığı ve buradan bir kuyumcudan altın alımında kullanıldığı, 1 milyon TL'nin ise E.Ö. isimli şahsın hesabına gönderilerek buradan nakit olarak çekildiği tespit edildi.

Çalışmalar kapsamında M.Ç. olarak işlem yapan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kimlik incelemesinde şahsın gerçek kimliğinin M.Ş.G. (45) olduğu ve M.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Şahsın bu kimlikle banka hesabı açtırdığı ve aynı kimlikle tapuda işlem yapmaya çalıştığı, yapılan kontroller sırasında imza uyuşmazlığının tespit edilmesi üzerine dolandırıcılık olayının ortaya çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan M.Ş.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle olayın arkasında başka şüphelilerin de bulunduğu tespit edildi. İstanbul'da oldukları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.C.T. (29), O.D. (30), M.Y. (38) ve K.K. (32) yakalanarak gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Adli işlemlerinin ardından M.Y. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
