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Samsun'da 1 Milyon 920 Bin Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Samsun'da düzenlenen operasyonda 1 milyon 920 bin adet kaçak makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Samsun'da 1 milyon 920 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 1 milyon 920 bin adet kaçak makaron ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde İlkadım ilçesinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi.Gerçekleştirilen denetimlerde 1 milyon 920 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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