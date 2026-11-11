Samsun Atakum'da tekvando öğrencisine taciz iddiasıyla şüpheli tutuklandı

Samsun Atakum'da tekvando öğrencisine taciz iddiasıyla şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun Atakum'da bir spor salonunda tekvando öğrencisine yönelik taciz iddiası üzerine gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Öğrenci ailesinin durumu polise bildirmesiyle başlayan süreçte şüpheli cezaevine gönderildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde tekvando öğrencisine yönelik taciz iddiasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir spor salonunda bir öğrencinin tacize uğradığını öne sürüldü. Öğrenci ailesinin durumu polise bildirmesi üzerine R.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı