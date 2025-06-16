Samsun Açıklarında 6 Ton Kaçak Kalkan Balığı Ele Geçirildi

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Samsun açıklarında denetim gerçekleştiren ekipler, kaçak avlanan 6 ton kalkan balığına el koydu. Tekne sahibine toplam 246 bin 960 TL idari ceza kesildi.

Samsun açıklarında 6 ton kaçak kalkan balığı ele geçirildi

SAMSUN - Samsun açıklarında kaçak avlanan 6 ton kalkan balığı ele geçirildi. Tekne sahibine 246 bin 960 TL idari ceza kesildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Baruthane açıklarında denetim gerçekleştirdi. Denizden yaklaşık 3 mil açıkta seyreden bir balıkçı teknesinde yapılan kontrollerde, av yasağına rağmen trolde avlanmış 6 ton kalkan balığı, 1 çift trol takımı ve 192 adet markasız fanyalı ağ ele geçirdi. Yasak avlanmada kullanılan tüm ekipmanlara el konulurken, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili tebliğ gereğince tekne donatanı ve tayfalarına toplam 246 bin 960 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca teknedeki 'dur' ihtarına uymama, AIS ve TTM cihazlarını açmama, VHF kanal 16'dan gelen çağrılara yanıt vermeme ve seyir fenerlerini kapalı şekilde kullanma ihlallerine yönelik Liman Başkanlığına resmi bildirimde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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