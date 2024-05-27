Şampiyonluk sevincinde arbede

ADANA - Adana'da Galatasaray'ın şampiyon olmasına sevinen taraftarlara bir grup Adana Demirspor ve Adanaspor taraftarı saldırınca kavga çıktı.

2023-2024 Süper ligin şampiyonu son maçda Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray oldu. Adana'da Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutlamak için sokaklara çıktı. Bir çok yerde sevinç gösterisi yapılırken, bir gurup Adana Demirspor ve Adanasporlu taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşayan vatandaşlara saldırdı. Bunun üzerini gruplar arasında arbede çıktı. Polis araya girip arbedeyi önledi. Kentte şampiyonluk sevinci devam ediyor.