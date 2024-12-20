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Salihli'de Duygu Tacirleri Yakalandı

Salihli'de Duygu Tacirleri Yakalandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, askere gideceklerini söyleyerek dilencilik yapan iki kişi polis tarafından yakalandı. Şahısların üzerinden para, kolonya ve 'O Şimdi Asker' yazılı şallar çıktı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde askere gideceklerini söyleyerek vatandaşlardan para toplayan 2 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan duygu tacirlerinden, para, kolonya ve 'O Şimdi Asker' yazılı şal çıktı.

Son günlerde boynuna "O Şimdi Asker" yazılı şal atıp, eline de bir şişe kolonya alarak, sokak sokak gezip, askere gideceklerini söyleyerek dilencilik yapıp, vatandaşlardan para toplayan kişi ve kişilerin yakalanması için çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 duygu tacirini Sevgi Yolu'nda yakaladı. Ekipler tarafından yapılan kaba üst aramasında bir miktar para, kolonya ve "O Şimdi Asker" yazılı şal ele geçirildi. Dilencilikten elde edilen paralara el konulurken, 2 kişiye ayrıca Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapıldı.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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