Sakarya'da Yarış Yapan Motosikletler Otomobille Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sakarya'da Yarış Yapan Motosikletler Otomobille Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haber Videosu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, farları yanmayan bir otomobile çarpan motosikletler feci bir kazaya neden oldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

Yarış yaparken farları yanmayan otomobile çarpan motosikletler paramparça oldu: 1 ölü

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yarış yaptıkları iddia edilen motosikletliler, aynı yönde seyir halinde olan ve farları yanmadığı öne sürülen otomobil ile çarpıştı. Motosikletlerin adeta paramparça olduğu feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Küçükkarasu mevkiinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Sıtkı Genç idaresindeki 10 AFM 241 plakalı motosiklet ve B.G. idaresindeki 35 BTN 712 plakalı motosiklet, yarış yaptıkları esnada aynı yönde seyir haline olan ve farları yanmadığı öne sürülen yabancı uyruklu şahısların idaresinde bulunduğu 54 MA 4178 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada motosikletler adeta paramparça olurken otomobil ise şarampole devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Sıtkı Genç olay yerinde hayatını kaybederken diğer motosiklet sürücüsü B.G. ile otomobilde bulunan yabancı uyruklu A.A.S. ve M.A.S. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında ise hayatını kaybeden Genç'in cenazesi hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN - 3.Sayfa
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

Türkiye'nin önde gelen kamu hastanesine operasyon: 11 gözaltı
Gözyaşları içinde isyan eden Metin Keçeciden sevindiren haber

Gözyaşları içinde yardım isteyen ünlü oyuncudan yeni haber!
Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu

Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu
İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak

İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak
Burak Özçivit sezon finali sonrası imaj tazeledi

Sakallar gitti, yeni tarz geldi! Burak Özçivit'ten radikal değişim
İran'ın saldırılarında Demir Kubbe arızalandı, füzeler Tel Aviv'e düştü

Demir Kubbe arızalandı, füzeler Tel Aviv'i yangın yerine çevirdi
Mal varlığı dondurulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi

Mal varlığı dondurulmuştu! Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.