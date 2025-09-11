Sakarya'da Yaban Ördeklerine İdari Para Cezası Uygulandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, avda mühre olarak kullanılan 16 yeşilbaşlı yaban ördeği ele geçirildi. Ördekler koruma altına alınırken, 2 kişiye 64 bin lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ferizli ilçesi Gölkent Mahallesi'nde bulunan Akgöl çevresinde önleyici devriye faaliyeti icra edildi. Denetim sırasında E.Z. (41) ve E.Z. (27) isimli şahıslara ait olduğu öğrenilen, avda mühre olarak kullanılan 7'si erkek, 9'u dişi olmak üzere toplam 16 yeşilbaşlı yaban ördeği tespit edildi. Jandarma ekiplerince koruma altına alınan ördekler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Sakarya Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Avda mühre olarak ördek kullanan şahıslara ise toplam 64 bin lira idari para cezası kesildi. - SAKARYA