Sahilde ölü bulunan iş adamı son yolculuğuna uğurlandı
Sakarya'da kaybolan iş adamı Levent Muharrem Sınmaz, jandarma tarafından sahilde ölü bulunarak defnedildi. Eşi tarafından yapılan ihbar sonrası ulaşılan Sınmaz, Hendek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'da sahilde ölü olarak bulunan 56 yaşındaki iş adamı Levent Muharrem Sınmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'da iş dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan; Hendek, Erenler ve Adapazarı'ndaki tesislerinde çelik ürünleri ve imalat işleri yapan Levent Muharrem Sınmaz'dan (56) bir süredir haber alamayan eşi, polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Yapılan araştırmasında en son Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı da Sınmaz'ın baz konumu alındı. Yapılan aramalar neticesinde Sınmaz, jandarma asayiş timleri tarafından Kaynarca ilçesi Başoğlu Mahallesi Karaboğaz Sahilinde aracının yanında ölü halde bulundu.

Levent Muharrem Sınmaz'ın cenazesi, Hendek ilçesinde bulunan Yeni Cami'de ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Hendek Merkez Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA

