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Sakarya'da Jandarmadan Horoz Dövüşü Mekanına Baskın: Kumar ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde jandarma ekipleri, horoz dövüşü yapılan bir mekana düzenlediği operasyonda 52 hint horozu ve çok sayıda kaçak içki ele geçirdi. 31 kişiye kumar oynama cezası kesilirken, yasa dışı içki satışı yapan işletmeciye de büyük bir para cezası uygulandı.

Jandarmadan horoz dövüşü yapılan mekana film gibi baskın kamerada

Kumar oynanması için yer ve imkan sağladı o da yetmedi kaçak içki sattı, jandarmadan kaçamadı

Mekanda koli koli kaçak alkol de ele geçirildi: "Kendileri getiriyorlar, tekelim var isteyen olursa 2-3 tane getiriyorum"

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde horoz dövüşü yapılan bir mekana jandarma ekiplerince film sahnelerini aratmayacak operasyon düzenlendi. Ekiplerce kayıt altına alınan operasyon görüntülerinin her bir anı adeta hayrete düşürdü. 52 adet hint (dövüş) horozu ile birçok kaçak içkinin de ele geçirildiği operasyonda 31 kişiye kumar oynamak suçundan 286 bin 657 TL idari para cezası uygulandı.

Kocaali ilçesi Karşı Mahallesi'nde kumar oynanması için yer ve imkan sağlandığı ile TAPDK yetki belgesiz içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipler, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde M.İ. ve G.İ. isimli şahısların ikametgahlarına operasyon düzenledi. Operasyonda; 52 adet hint (dövüş) horozu ile çeşitli markalarda teneke ve cam şişe 64 adet bira ele geçirildi. 31 kişiye Kabahatler Kanununa göre 'kumar oynamak' suçundan 286 bin 657 TL, M.İ. isimli şahsa ise 129 bin 729 TL idari para cezası uygulandı. Yakalanan canlı hint horozları ise Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Film gibi baskın

Öte yandan, jandarma ekiplerince kayıt altına alınan operasyon görüntülerinin her bir anı ise hayrete düşürdü. İlk olarak baskını görerek mekanı terk etmeye çalışan şahıslar jandarmanın kamerasına takıldı. Görüntünün devamında horozların tutulduğu numaralarla kodlanmış kafesler, kupalar ve duvara çerçevelenen müsabaka yönetmeliği dikkatlerden kaçmadı. Mekanda yapılan aramalarda ise çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi. Bunun üzerine ekiplerin 'Alkolleri satıyor musun?' sorusuna verilen, "Gelenler kendileri getiriyor, aşağıda tekelim var isteyen olursa 2-3 tane getiriyorum" cevabı da hayrete düşürdü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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