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Sakarya'da Hafif Ticari Araç Alev Topuna Döndü

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 karayolunda seyir halinde olan hafif ticari araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda alev topuna dönen hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, D-650 karayolu Karaçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve istikametinde ilerlemekte olan hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Kısa sürede adeta alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi. Aracın alevlere teslim olduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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