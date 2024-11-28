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Sakarya'da Av Tüfeği Kazası: Arkadaşını Vuran Adam Tutuklandı

Sakarya'da Av Tüfeği Kazası: Arkadaşını Vuran Adam Tutuklandı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde avlanmak için giden iki arkadaş arasında meydana gelen kazada, 45 yaşındaki Hüseyin Karaoğlan, arkadaşı tarafından tüfekle vurulduktan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve vuran kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde avlanmak için gittikleri ormanlık alanda arkadaşı tarafından kazara tüfekle vurulan 45 yaşındaki adam, 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Taşkısığı Mahallesi'nde 23 Kasım'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. (42) ve Hüseyin Karaoğlan (45) sabah saatlerinde avlanmak için ormanlık alana gitti. Bu esnada M.S., önünde yürüyen arkadaşı H.K.'yı av tüfeği ile kazara sırt bölgesinden vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Karaoğlan, 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Hususa ilişkin başlatılan incelemede gözaltına alınan M.S., işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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