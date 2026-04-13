Haberler

Sahte ilanlarla vatandaşları milyonlarca lira dolandıran 7 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum merkezli düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden sahte ödeme linkleriyle 22 milyon TL dolandırıcılık yapan 7 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, 3 ay süren takip sonucu tespit edilerek gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Sosyal medya siteleri üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları sahte ödeme linklerine yönlendirerek 22 milyon dolandırdığı tespit edilen 7 şüpheli, Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya siteleri üzerinden ilan vererek sahte ödeme linkleriyle vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik 3 ay süren bir teknik ve fiziki takip yürüttü. 7 şüphelinin birçok dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği ve yaklaşık 22 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Tespiti yapılan şahıslara yönelik Çorum merkezli Adana, Aydın ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerin 7'si de tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

