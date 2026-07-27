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İskenderun'da dev sahte filtre operasyonu

İskenderun'da dev sahte filtre operasyonu
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL olan 1.822 adet sahte filtre ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, yaklaşık 8,5 milyon TL mali kaybın önüne geçildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL olan bin 822 adet sahte filtre ve filtre malzemesi ele geçirildi. Operasyonla yaklaşık 8,5 milyon TL tutarında mali kaybın önüne geçildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü İskenderun Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince, daha önceden tespit edilen iş yerlerine yönelik arama gerçekleştirildi. Aramalarda, üretim ve satış yetkisi bulunmayan çeşitli markalara ait toplam bin 822 adet hava, yağ ve motor filtresi ile filtre malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında el konularak yediemin deposuna teslim edildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan değerlendirmede, ele geçirilen filtre ve benzeri ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon TL olduğu belirlendi. Ayrıca ürünlerin faturasız ve kayıt dışı olması nedeniyle oluşabilecek yaklaşık 1,5 milyon TL kamu zararının önüne geçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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