Kırklareli merkezli dev operasyon: Sahte engelli raporu şebekesine darbe

Kırklareli merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte engelli raporu düzenleyerek kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucunda, sahte engelli raporu düzenledikleri iddia edilen iki ayrı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturmayla ilgili Kırklareli merkezli 12 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, örgütün sahte rapor düzenlemek için gerçek hastalara ait kan ve idrar örneklerini kullandığı ve her rapor karşılığında yaklaşık 150 bin TL ücret aldığı iddia edildi.

Aralarında 2 doktor, 3 tıbbi sekreter ve 1 öğretmen de var

Yürütülen soruşturmada rüşvet aldıkları öne sürülen 2 doktor ve 3 tıbbi sekreter ile sahte rapor sayesinde kamu görevine atandığı belirlenen 1 öğretmenin de tespit edildiği öğrenildi.

Şüphelilerin sahte engelli raporlarıyla ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç aldığı, haksız emeklilik ve engelli aylığı bağlattığı, bu yöntemlerle kamunun yaklaşık 100 milyon TL zarara uğratıldığı değerlendirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı