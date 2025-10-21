Haberler

Sahte Belgelerle Lüks Araç Ticareti: Operasyonda 40 Gözaltı

Sahte Belgelerle Lüks Araç Ticareti: Operasyonda 40 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, yurt dışından getirilen lüks araçların sahte evraklarla satıldığı tespit edildi. 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün özellikle BMW marka araçlar üzerinde dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışından getirilen lüks araçların "çenç" yöntemiyle sahte evrak düzenlenerek satıldığı tespit edildi. 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, liderliğini "M3" kod adlı F.M.'nin yaptığı suç örgütünün, özellikle BMW marka "M" model otomobiller üzerinde sahtecilik yaptığı belirlendi. Örgüt üyelerinin depremde zarar gören veya kazada kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını yurt dışından getirilen araçlara uyarlayarak "çenç" yaptığı, bu araçlara "proje araç" adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenlediği tespit edildi. Örgütün, çenç yapılan araçları orijinalmiş gibi gösterip vatandaşlara satarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Şu ana kadar 50 aracın çenç yapıldığı, bunlardan 43'ünün ele geçirilerek bilirkişi incelemelerinde tamamının çenç olduğu tespit edildi. Örgütün hiyerarşik yapı içinde hareket ettiği, toplam 72 şüphelinin 50 ayrı eyleme karıştığı ortaya çıktı.

Başsavcılığın talimatıyla 21 Ekim 2025 Salı günü İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alınırken, arama ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi: İsrail'i terk ediyorlar

Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar

Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.