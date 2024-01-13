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Rusya'nın en büyük e-ticaret platformuna ait depoda yangın çıktı

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Rusya'nın St. Petersburg kentinde ülkenin en büyük e-ticaret platformuna ait bir depoda çıkan yangın, 50 bin metrekarelik alanı küle çevirdi. Deponun bir bölümü çökerken, alevler yolcu uçaklarından da görüntülendi. Toplam hasarın 126 milyon dolar olduğu belirtildi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde ülkenin en büyük e-ticaret platformuna ait bir depoda çıkan yangın, 50 bin metrekarelik alanı küle çevirdi. Deponun bir bölümü çökerken, alevler yolcu uçaklarından da görüntülendi. Toplam hasarın 126 milyon dolar olduğu belirtildi.

Rusya'nın en büyük e-ticaret platformu olan Wildberries'in St. Petersburg kentindeki 70 bin metrekarelik deposunda saat 07.40 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı 270 personel ve 57 yangın söndürme aracı sevk edildi. Depodan yükselen yoğun duman ve alevler, yolcu uçaklarından da görüntülendi.

50 bin metrekarelik alan küle döndü, hasar 126 milyon dolar

Şirketten yapılan açıklamada, depodaki herkesin tahliye edildiği, ayrıca müşterilerin zararlarının karşılanacağını duyuruldu. Alevler ise ekiplerin yoğun çabalarıyla yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınırken, deponun 50 bin metrekarelik bölümü kül oldu, bazı bölümlerinde çökme meydana geldi. Maddi hasarın 10-11 milyar ruble (yaklaşık 126 milyon dolar) civarında olduğu açıklandı.

Yangının elektrik hatlarındaki arızadan başladığı öğrenilirken, St. Petersburg Savcılığı soruşturma başlattı. - ST. PETERSBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Petersburg Rusya Rusya Soruşturma 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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