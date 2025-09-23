Haberler

Ruhsansız Fırın Mühürlendi

Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Hamidiye köyünde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan başvuru üzerine denetlenen ruhsatsız ekmek fırını mühürlendi.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, CİMER'e yapılan müracaat üzerine O.K.'nin (42) işlettiği fırında denetim yaptı. Yapılan incelemede, fırının iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı tespit edildi.

Ekmek fırını tutanakla mühürlenirken, hazırlanan tutanağın gerekli cezai işlemler için Edirne İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
