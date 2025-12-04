Rize'de baca yangını paniğe neden oldu

Rize'de bir işletmenin bacasında çıkan yangın, şehri dumana boğdu.

Olay, Anafartalar Caddesi'ndeki bir lokantada öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmede yakılan fırının baca kısmında yangın çıktı. Kısa sürede bacadan yükselen yoğun duman tüm şehir merkezine yayıldı. Bir süre yanan baca, işletme sahibi ve çalışanları tarafından söndürüldü. Yangının ardından işletme çalışanları tarafından baca ve çatıya kovalarla su dökülerek soğutma çalışması yapıldı. - RİZE